Убегают миллионы: оппозиция требует закрыть Казахстан от россиян

Россияне пытаются уйти от мобилизации. Большие очереди образовались на границе с Казахстаном.

Пока нет четкой позиции относительно убежища для россиян от властей Казахстана. Об этом для 24 канала рассказал лидер казахской политической партии "Опора народа" Нурджан Альтаев.

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"Было заявление спикера сената о том, что не будет никаких ограничений, но и конкретных планов, как действовать, тоже не было. Мы вместе с еще тремя оппозиционными партиями требуем от власти, чтобы граница Казахстана с россией была закрыта", – сказал Альтаев.

Для пересечения границы нет ограничений

По словам политика, с начала полномасштабного вторжения в Казахстан официально приехали около полутора миллионов россиян. Какая-то часть из них поехала дальше, но с началом мобилизации есть страх, что много представителей оккупантов снова приедут.

Пока Казахстан не планирует выдавать россиянам вид на жительство. Страна находится с россией в Евразийском экономическом союзе, поэтому есть свободное передвижение людей через границу. Россияне должны зарегистрироваться в миграционной полиции в течение трех дней после приезда. Других ограничений нет.

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Какие есть риски

Альтаев отметил, что сейчас огромное количество россиян находится в Казахстане и поэтому почти невозможно снять номер в гостиницах крупных городов. Кроме того, выросли цены на аренду квартир.

"Сейчас весь народ и общественные организации требуют от президента, чтобы тот закрыл границу с россией. Есть риск, что россия может начать войну и с Казахстаном, а поселившиеся здесь россияне будут диверсионными полками", – считает политик.

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