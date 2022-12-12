В Казахстане из-за морозов в квартирах образовались сталактиты и сталагмиты со льда: шокирующие кадры
Источник:"Спутник Казахстан"
В Казахстане в новостройке из-за проблем с отоплением образовались сталактиты и сталагмиты со льда. То есть фактически квартиры покрылись льдом.
Инцидент произошел в городе Костанай Костанайской области. Известно, что люди ждут того, чтобы заселиться в новостройку микрорайона Кунай.
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Что не так с новостройкой в Казахстане
По данным издания, в отделе строительства города сообщили, что с подрядчиком расторгли договор из-за невыполнения им обязательств, а здание передали на хранение другой фирме.
Однако все равно при осмотре дома обнаружили, что запустили отопление только в подвальной части новостройки. Все квартиры холодные и замерзшие.
Однако орган исполнительной власти пообещал, что к 13 декабря ремонт будет завершен, а "все дефекты до заселения жильцов устранены".
Как выглядят квартиры в новостройке: смотрите видео
Местное издание ng.kz сообщило, что вкладчики "Отбаса банка" ждут своих долгожданных квартир в микрорайоне Кунай. Однако состояние домов оставляет желать лучшего.
Как выглядят квартиры в новостройке
Это уже не первый случай в Казахстане
- 6 декабря канал "Хабар 24" сообщал, что у людей в микрорайоне Юбилейный в Костанае нет ни тепла, ни газа, ни горячей воды. Люди заселились в дом еще летом, однако даже до зимы им не дали элементарные удобства.
- Так что жители вынуждены ходить в квартире тепло одетыми, включать электрообогреватели, готовить есть на электрической плите или ходить к родственникам.
- По данным издания, замерзают жители двух последних подъездов. А само здание относится к так называемым долгостроям.
- Тогда руководитель отдела жилищных отношений города Сактаган Мустафин заявил, что причина отсутствия тепла вероятнее всего во внутренней системе отопления.
- Действительно, директор компании, обслуживающей дом, Леонид Андрющенко объяснил, что дом очень долго стоял. Поэтому вся система водоснабжения забилась остаточными камнями, песком и прочей грязью.
- Однако уверил, что систему прочищают. По данным издания, у жителей появилось тепло в тот же день, что и материал вышел в эфир.