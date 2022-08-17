Казахастан отказался от изучения русского языка в первом классе
Источник:zakon.kz
В правительстве Казахстана заявили, что школьники в первом классе больше не будут учить русский язык.
Первоклассники теперь будут учить только казахский язык. Об этом рассказал министр образования Казахстана Асхат Аймагамбетов.
Кстати В Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу
Ребенок сначала должен выучить родной язык
Русский язык школьники начнут учить со второго класса, а с третьего будут учить также английский. Министр объяснил такое решение сложностью изучения сразу нескольких языков.
Аймагамбетов отметил, что дети в основном идут в школу в 6 лет. Школьник, не умеющий ни писать, ни читать, получает 3 букваря с казахского, русского и английского языков. Это неэффективно.
Ребенок должен научиться писать и читать на одном языке. Когда ты владеешь одним языком, освоить следующий гораздо проще,
– добавил чиновник.
В школах Киева больше не будут изучать русский
Добавим, в школах Киева не будут преподавать на русском. Кроме того, государственный язык страны-агрессора исчезнет из программы обучения как предмет или факультатив.
Кстати, в Харьковском университете имени Каразина тоже решили ликвидировать кафедры русского языка и истории русской литературы .
Заметьте – во Львове тоже не будут изучать русский в школах: видео