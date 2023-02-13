В маске и с топором: в Казахстане подросток напал на детей в школе
Источник:Tengri News
В Петропавловске на севере Казахстана вооруженный топором подросток напал на школьников. Как следствие, трое детей получили ранения.
Нападающим оказался ученик 9 класса. Известно, что ребенок находится на психиатрическом учете.
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Пронес в школу топор и нож: правоохранители открыли дело против нападающего
Местные СМИ сообщают, что ученик 9 класса смог пронести в школу топор и нож. Парень отошел в туалет, где надел на себя маску.
Маска и топор нападающего / Фото Tengri News
Несовершеннолетний вышел в ней в коридор и напал на старшеклассников. Школьник поранил 3 учеников – пострадали подростки, обучающиеся в 9 и 10 классах.
Двое из них были госпитализированы с колотыми ранами головы и предплечья, а еще один ученик получил необходимую медицинскую помощь на месте. Известно, что резня произошла в Петропавловской школе №4.
По имеющимся данным, несовершеннолетний состоит на психиатрическом учете. Его задержали правоохранители и начали досудебное расследование по факту покушения на убийство.
Школа, в которой случилась резня / Фото Tengri News
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