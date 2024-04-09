В Казахстане из-за паводка подтопило 14 захоронений сибирской язвы и 8 скотомогильников

Из-за паводка в Казахстане подтопило 8 скотомогильников в разных регионах и 14 захоронений сибирской язвы в одном из районов. На территории чрезвычайных ситуаций ветеринарные службы уже следят за поголовьем скота.

Глава отдела ветеринарно-санитарной безопасности областного управления ветеринарии Нуркайир Кусайинов заверил, что ветеринарные службы будут наблюдать за животными. Стоит отметить, что паводок в Казахстане является самым масштабным за последние 80 лет.

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Что известно о затоплении в Казахстане

В Западном Казахстане талые воды подтопили 8 скотомогильников и 14 захоронений сибирской язвы,

– рассказали местные издания.

По их данным, скотомогильники расположены в:

Сырымском районе – шесть;

в селе Каратобе Каратобинского района – один;

в селе Теректе Саркандского района – один.

Захоронения сибирской язвы расположены преимущественно в Сырымском районе.

В казахстанском Минсельхозе заверили, что захоронения сибирской язвы и скотомогильники "остаются стабильными". В министерстве объяснили, что:

захоронения герметичны и находятся под постоянным мониторингом;

после гибели животных от сибирской язвы их сжигают, а пепел закапывают и создают бетонирующий саркофаг, вокруг которого проводят закладку дезинфицирующих средств.

Несмотря на это, в Министерстве сельского хозяйства Казахстана объяснили, что после отхода воды возьмут пробы почвы из этих захоронений. Для этого специалисты уже выехали на места.

Кроме того, ежегодная вакцинация против сибирской язвы в регионах подтопления происходит планово с начала года.

Что происходит в Казахстане