В Казахстане прошла инаугурация Токаева: Путина не пригласили
Источник:Zakon.kz
В Казахстане 26 ноября состоялась инаугурация Касыма-Жомарта Токаева. Политик во второй раз возглавил страну. Больше баллотироваться на выборах главы государства он не сможет.
На церемонии присутствовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Лидеры ОДКБ и Владимир Путин на инаугурацию не приезжали.
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Сотрудничество с Россией и развитие сел: что пообещал Токаев
На инаугурации присутствовали государственные деятели, а из международных политиков – послы. Так же было и во время первой инаугурации Токаева в 2019 году.
Свою речь Токаев говорил на казахском языке. Он подчеркнул, что выборы прошли честно и справедливо.
Торжественно клянусь служить народу Казахстана, строго соблюдать конституцию и законы, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан,
– заявил Токаев.
В Казахстане прошла инаугурация Токаева: видео
После этого глава Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров вручил Токаеву удостоверение президента.
В Казахстане прошла инаугурация Токаева / Фото пресс-службы президента
Новоназначенный лидер страны очертил меры, которые хочет реализовать во время своей каденции:
- реализация конституционной реформы;
- развитие села;
- минимизация всех препятствий, возникающих на пути малого и среднего бизнеса;
- обновление ветвей власти и т.д.
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Первые указы Токаева
- О концепции развития сельских территорий на 2023 – 2027 годы;
- о мерах по реализации предвыборной программы президента "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Теперь и навсегда";
- о мерах по возвращению государству незаконно выведенных активов;
- назначение на 14 января 2023 года выборов депутатов сената парламента;
- о некоторых вопросах высшей аудиторской палаты Казахстана.
Кстати, среди стран, сотрудничество с которыми является приоритетным для Казахстана, Токаев назвал Россию. Мол, в фокусе внимания будут вопросы взаимовыгодного сотрудничества с соседними государствами – Россией, Китаем и странами Центральной Азии.
Кроме того, Токаев планирует приложить максимальные усилия для развития сотрудничества с США, ЕС, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами.Обратите внимание! У Казахстана было только 2 президента. Первый – Назарбаев – возглавлял страну 30 лет. В то же время Токаева впервые избрали на должность в 2019 году.
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