В Казахстане прошла инаугурация Токаева: Путина не пригласили

В Казахстане 26 ноября состоялась инаугурация Касыма-Жомарта Токаева. Политик во второй раз возглавил страну. Больше баллотироваться на выборах главы государства он не сможет.

На церемонии присутствовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Лидеры ОДКБ и Владимир Путин на инаугурацию не приезжали.

Читайте также Цирк прошел, явка была менее 20 процентов, – оппозиционер о победе Токаева на выборах

Сотрудничество с Россией и развитие сел: что пообещал Токаев

На инаугурации присутствовали государственные деятели, а из международных политиков – послы. Так же было и во время первой инаугурации Токаева в 2019 году.

Свою речь Токаев говорил на казахском языке. Он подчеркнул, что выборы прошли честно и справедливо.

Торжественно клянусь служить народу Казахстана, строго соблюдать конституцию и законы, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан,

– заявил Токаев.

В Казахстане прошла инаугурация Токаева: видео

После этого глава Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров вручил Токаеву удостоверение президента.

В Казахстане прошла инаугурация Токаева / Фото пресс-службы президента

Новоназначенный лидер страны очертил меры, которые хочет реализовать во время своей каденции:

реализация конституционной реформы;

развитие села;

минимизация всех препятствий, возникающих на пути малого и среднего бизнеса;

обновление ветвей власти и т.д.

К теме Казахстан и Токаев публично никогда не станут противниками России, – политолог

Первые указы Токаева

О концепции развития сельских территорий на 2023 – 2027 годы;

о мерах по реализации предвыборной программы президента "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Теперь и навсегда";

о мерах по возвращению государству незаконно выведенных активов;

назначение на 14 января 2023 года выборов депутатов сената парламента;

о некоторых вопросах высшей аудиторской палаты Казахстана.

Кстати, среди стран, сотрудничество с которыми является приоритетным для Казахстана, Токаев назвал Россию. Мол, в фокусе внимания будут вопросы взаимовыгодного сотрудничества с соседними государствами – Россией, Китаем и странами Центральной Азии.

Кроме того, Токаев планирует приложить максимальные усилия для развития сотрудничества с США, ЕС, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами.

К теме – как Казахстан отдаляется от России: видео

У Казахстана было только 2 президента. Первый – Назарбаев – возглавлял страну 30 лет. В то же время Токаева впервые избрали на должность в 2019 году.