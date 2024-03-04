В Казахстане зафиксировали сильное землетрясение: что известно
В Казахстане зафиксировали сильное землетрясение. Его сила составляла не менее 5 баллов.
Землетрясение зафиксировали ориентировочно в 11:20 4 марта. Его эпицентр был ориентировочно в 40 километрах от Алматы – крупнейшего города Казахстана.
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Что известно о землетрясении в Казахстане
В Алматы произошло сильное землетрясение, ощутимость по разным сообщениям 5 или 5,4 балла. Эпицентр был в 35 километрах от Чолпон-Аты, в 40 километрах от Алматы (Казахстан) и 190 километрах от Бишкека,
– рассказали журналисты.
В сети опубликовали кадры, на которых видно, как в городе раздается сирена и люди выходят на улицы. Журналисты также рассказали, что жителям на мобильные телефоны пришли оповещения.
Землетрясение в Алматы: смотрите видео
Во время землетрясения люди вышли из помещений: смотрите видео
В Казахстане зафиксировали мощное землетрясение: смотрите видео
Люди в сети по-разному комментировали инцидент. Одни объясняли, что им показалось, что "вместе с полом подпрыгнуло сердце", другим показалось, что подпрыгнул ноутбук.
Несмотря на землетрясение, издание отметило, что в Институте сердца хирурги продолжили спасать пациента на операционном столе.
Землетрясение в Алматы: смотрите видео
Последствия землетрясения: смотрите видео
Кроме того, землетрясение в 5 баллов зафиксировали в Алматинской области, в 2 балла – в Жетысуской.
Какие последствия землетрясения в Алматы
В результате землетрясения в одном из помещений в Алматы выбиты окна, есть повреждения в помещении аграрного университета. В школах и колледжах во второй половине дня отменили уроки. Полицию перевели в усиленный режим.
Последствия землетрясения в Алматы / Фото из телеграм-каналов и скриншоты из видео
Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме, ведь там не обнаружили повреждений на взлетно-посадочной полосе и перроне.
Метро в Алматы не работает, ведь там после землетрясения обследуют тоннели.
Работа метрополитена будет восстановлена в течение трех часов после разрешения ГНС о допуске к рабочим местам,
– заявили в администрации метрополитена.
Никаких разрушений на территории метро не зафиксировано, пассажиров эвакуировали.
В Алматы развернули эвакуационные пункты, где люди могут поесть и отдохнуть на матрасах. Их заберут только тогда, когда спасатели предоставят данные, что опасность миновала.