Сбивали многоэтажкой: в Казани БпЛА влетел в дом, там начался пожар

В России становится все более неспокойно. В частности, там снова произошла атака беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 21 декабря дрон врезался в многоэтажку в Казани. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Загорелся пожар

Местные российские телеграмм-каналы пишут, что дрон прилетел к 37-этажному дому в Казани. примерно в 8 утра в квартире, куда попал БпЛА, начался пожар. Жильцов дома эвакуировали.

Территория жилого комплекса "Лазурное небо" перекрыта. Дом расположен на пересечении улиц Взлетной и Патриса Лумумбы.

В российском минобороны заявляют, что дежурными средствами ПВО перехватили беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Татарстан.

О пострадавших информации нет. Позже сообщили, что в результате атаки БпЛА загорелся еще один дом в Казани. Кроме этого, впоследствии в дом "Лазурное небо" попал второй дрон. На подлете к нему заметили и третий БпЛА.

В Казани дрон влетел в многоэтажку: смотрите видео

Оккупанты также жаловались на массированную атаку дронов в ночь на 19 декабря. Взрывы раздавались во многих российских регионах. В минобороны страны-агрессора заявили, что ночью 19 декабря якобы "сбили" 84 БпЛА.