С ржавым оружием и без еды: в Казани "мобики" устроили бунт

Мобилизированные в Казани недовольны условиями их пребывания. Мол, ни еды, ни оружия нормального. Так что россияне решили взбунтоваться.

Протестовать из-за убийств мирных украинцев – не для россиян. А вот когда условия не очень, то можно уже немного взбунтоваться. Видео с места происшествия опубликовали местные телеграм-каналы, пишет 24 канал.

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"Мобики" угрожают офицерам "знакомствами"

Мобилизированные жалуются, что получили автоматы 70-х годов. Мол, те ржавые, не обстрелянные, а открывать огонь из них – небезопасно. Кроме того, "мобикам" не хватает еды, воды и дров. Также они недовольны потому, что никто не стирает их одежду и приходится ходить грязными.

Козлом отпущения стал один из офицеров. "Мобики" дружно набросились на него с претензиями и начали скандировать "пи*арас". Мол, если не решит проблему, его побьют. Забавно, что россияне угрожали ему своими "крутыми знакомыми". Уверенности "мобикам" придавало то, что они "с братвой", а офицер – сам.

Мы сейчас все позвоним своим знакомым. Здесь приедет ОМОН и вас всех раз*бем, если такую ху*ню мутить будете,

– сказал один из "мобиков".

Ирония в том, что именно ОМОН и Росгвардию высылают, чтобы разобраться с протестами или бунтами "мобиков". Потому эти "знакомые" точно не помогли бы.

В Казани мобилизованные решили взбунтоваться: видео (Внимание! Видео 18+, есть ненормативная лексика)

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