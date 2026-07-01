Власти должны выбрать проекты, которые реализуют за счет госбюджета, чтобы Киев подготовился к зиме, – КГГА

КГГА обратилась к Кабмину, президенту и СНБО с призывом как можно скорее отобрать проекты, которые будут реализованы за счет средств госбюджета, а также упростить процедуру закупок. Это поможет Киеву как можно скорее приступить к активной подготовке к зиме.

В официальном заявлении, опубликованном на сайте КГГА, подчеркнули, что на сегодняшний день в украинской столице принимаются все возможные меры для подготовки к следующему отопительному сезону. Приоритетом является качественная реализация плана энергоустойчивости.

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Неотъемлемой составляющей этой подготовки остается участие государства – финансовая и организационно-правовая помощь, учитывая специфику столицы, масштаб и сложность проектов Киева. Есть насущные вопросы, требующие совместных решений государства и города. Прежде всего это определение финансирования части проектов и внедрение механизмов, которые позволят ускорить их реализацию,

– подчеркнул Петр Пантелеев, исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА.

Детали заявления КГГА

Пантелеев подчеркнул, что на уровне договоренностей удалось распределить финансирование плана энергоустойчивости:

50% – средства Киева;

50% – из государственного бюджета.

В то же время по состоянию на начало июля до сих пор не определены заказчики и объемы государственного финансирования отдельных проектов.

По словам Пантелеева, КГГА ежемесячно информирует Совет национальной безопасности, а также Кабмин о ходе выполнения комплексного плана устойчивости территориальной общины Киева. Сегодня столица реализует масштабные проекты по восстановлению поврежденных объектов и укреплению энергоустойчивости столицы.

В частности, обеспечивает:

инженерно-техническую защиту стратегических объектов;

резервное питание систем водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, Киев развивает когенерацию и распределенную тепловую генерацию.

В КГГА отмечают, что стоимость проектов, которые реализует Киев, в настоящее время составляет почти 23 миллиарда гривен – этот показатель уже превысил 50% стоимости всего комплексного плана. Помимо средств из городского бюджета, город также привлекает международное финансирование. В частности, сообщили о подготовке кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития и АО "Ощадбанк" на сумму более 5 миллиардов гривен.

Между тем финансирование из государственного бюджета на данный момент предусмотрено лишь для:

инженерно-технической защиты;

распределенной тепловой генерации.

В КГГА отмечают, что это затрудняет реализацию одного из ключевых направлений комплексного плана. Речь идет о создании резервной системы теплоснабжения путем строительства новых и модернизации существующих источников тепловой энергии.

"В таких условиях целесообразно создать дополнительный уровень резервного жизнеобеспечения путем установки генераторов в критических районах жилой застройки за счет государственного бюджета", – считают в КГГА.

Именно поэтому Киев предлагает государственным властям принять решение об упрощении процедур закупок. В частности, речь идет о возможности внесения изменений в существенные условия договоров после прохождения экспертизы проектов, а также об исключении требований по локализации. В КГГА убеждены, что это позволит применять принцип "проектируй – строй", осуществлять проектирование и строительство параллельно и существенно сократить сроки реализации проектов.

"Если в ближайшее время эти вопросы не будут решены, выполнить отдельные мероприятия комплексного плана устойчивости в установленные сроки будет невозможно", – подчеркнул Пантелеев.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что общая стоимость приоритетных мероприятий, предусмотренных планом устойчивости столицы, составляет 30 миллиардов долларов. По договоренности с правительством, финансировать эти мероприятия должны город и государство в соотношении 50/50.