В офіційній заяві, оприлюдненій на сайті КМДА, наголосили, що станом на сьогодні в українській столиці вживають всіх можливих заходів, аби підготуватися до наступного опалювального сезону. Пріоритетом є якісна реалізація плану енергостійкості.

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Невід'ємною складовою цієї підготовки лишається участь держави – фінансова та організаційно-правова допомога, зважаючи на специфіку столиці, масштаб і складність проєктів Києва. Є нагальні питання, які потребують спільних рішень держави та міста. Насамперед це визначення фінансування частини проєктів і запровадження механізмів, що дозволять прискорити їх реалізацію,

– наголосив Петро Пантелеєв – виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА.

Деталі заяви КМДА

Пантелеєв наголосив, що на рівні домовленостей вдалося розподілити фінансування плану енергостійкості:

50% – коштів Києва;

50% – державного бюджету.

Водночас станом на початок липня досі не визначені замовники та обсяги державного фінансування окремих проєктів.

За словами Пантелеєва, КМДА щомісяця інформує Раду нацбезпеки, а також Кабмін про стан виконання комплексного плану стійкості територіальної громади Києва. Сьогодні столиця реалізує масштабні проєкти з відновлення пошкоджених об'єктів і посилення енергостійкості столиці.

Зокрема, забезпечує:

інженерно-технічний захист стратегічних об'єктів;

резервне живлення систем водопостачання та водовідведення.

Крім того, Київ розвиває когенерацію та розподілену теплову генерацію.

У КМДА наголошують, що вартість проєктів, які реалізує Київ, наразі становить майже 23 мільярди гривень – цей показник вже перевищив 50% вартості всього комплексного плану. Крім грошей з міського бюджету, місто також залучає міжнародне фінансування. Зокрема, проінформували про підготовку кредитних угод з Європейським банком реконструкції та розвитку та АТ "Ощадбанк" на суму понад 5 мільярдів гривень.

Тим часом фінансування з державного бюджету наразі передбачене лише для:

інженерно-технічного захисту;

розподіленої теплової генерації.

У КМДА зазначають, що це ускладнює реалізацію одного з ключових напрямів комплексного плану. Мовиться про створення резервної системи теплопостачання шляхом будівництва нових і модернізації наявних джерел теплової енергії.

"За таких умов доцільним є створення додаткового рівня резервного життєзабезпечення шляхом встановлення генераторів у критичних районах житлової забудови коштом державного бюджету", – вважають у КМДА.

Саме тому Київ пропонує державній владі ухвалити рішення щодо спрощення процедур закупівель. Зокрема, мовиться про можливість внесення змін до істотних умов договорів після проходження експертизи проєктів, а також виключення вимог щодо локалізації. У КМДА переконані, що це дозволить застосовувати принцип "проєктуй – будуй", виконувати проєктування та будівництво паралельно й суттєво скоротити строки реалізації проєктів.

"Якщо найближчим часом ці питання не вирішать, виконати окремі заходи комплексного плану стійкості у визначені строки буде неможливо", – наголосив Пантелеєв.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що загальна вартість пріоритетних заходів, передбачених планом стійкості столиці, складає 30 мільярдів доларів. За домовленістю з урядом, фінансувати ці заходи мають місто і держава у пропорції 50/50.