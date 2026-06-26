Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на конференції URC-2026 у Гданську.

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"На конференції URC-2026 разом з мером Гданська Олександрою Дулькевич, українськими та польськими урядовцями, представниками великого бізнесу взяв участь у дискусії "Відновлення попри війну – майбутнє, яке створюємо вже сьогодні". Говорили про те, якою має постати після великої війни Україна. Наголосив, що головне – не тільки відновити та звести нові будівлі замість зруйнованих російським агресором. Україна має трансформуватися інституційно, впровадити реальні реформи. Тоді можемо розраховувати і на великі інвестиції, і на масштабні проєкти з партнерами, і на успішне майбутнє України", – заявив Віталій Кличко.

Він зазначив, що потрібно провести економічні, антикорупційні та правові реформи. А також продовжити реформу з децентралізації, щоб зберегти і посилити місцеве самоврядування.

Ці ключові питання порушують і наші європейські партнери. Якщо хочемо бути демократичною, сильною європейською державою, повинні мати чіткий план реформ та рішучість їх втілювати,

– наголосив Кличко.

У Гданську Віталій Кличко зустрівся і з заступницею Генерального секретаря ООН, виконавчою директоркою ООН-Хабітат Анаклаудією Россбах та представниками керівництва організації ООН-Хабітат. Йшлося, зокрема, про підготовку міжнародного конкурса з розробки оновленого, сучасного Генерального плану Києва європейського рівня.

Кличко виступив на конференції URC-2026 у Гданську / Фото з телеграма Віталія Кличка

Також Кличко зустрівся з керуючим регіональним менеджером Групи сталої інфраструктури Європейського банку реконструкції та розвитку в центральній та східній Європі Ігорем Старчаком. Обговорили фінансову підтримку в реалізації плану стійкості столиці та підготовки до наступної зими. Зокрема, виділення позики у 50 млн євро.

Крім того, відбулася зустріч мера Києва з Кшиштофом Здзярскі – президентом правління польської компанії Pesa з виробництва трамваїв. Обговорювали в тому числі організацію в Києві крупновузлової зборки та створення сервісного центру для трамваїв Pesa на базі КП "Київпастранс".

Як повідомлялося, Конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference-2026) проходить у польському місті Ґданськ 25 та 26 червня. Її мета – посилити міжнародну підтримку відбудови країни та залучити інвестиції.