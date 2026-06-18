Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на початку сьогоднішнього пленарного засідання Київради.
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Що відомо про додаткове виділення грошей з бюджету Києва на військо?
Сьогодні Київрада має розглянути питання щодо підтримки наших захисників. Про збільшення фінансування за програмою "Захисник Києва" допомоги військовим ще на 2 мільярди гривень,
– повідомив Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що у січні за ініціативи Віталія Кличка Київрада збільшила фінансування Сил оборони та безпеки на 3 мільярди гривень. На ці кошти закуповуються БпЛА, системи РЕБ, техніка та інше обладнання для військових частин.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Як відомо, у 2025 році столиця виділила на допомогу військовим понад 12 мільярдів гривень. Це найбільша сума серед усіх регіонів.