Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на початку сьогоднішнього пленарного засідання Київради.

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Що відомо про додаткове виділення грошей з бюджету Києва на військо?

Сьогодні Київрада має розглянути питання щодо підтримки наших захисників. Про збільшення фінансування за програмою "Захисник Києва" допомоги військовим ще на 2 мільярди гривень,

– повідомив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що у січні за ініціативи Віталія Кличка Київрада збільшила фінансування Сил оборони та безпеки на 3 мільярди гривень. На ці кошти закуповуються БпЛА, системи РЕБ, техніка та інше обладнання для військових частин.

Як відомо, у 2025 році столиця виділила на допомогу військовим понад 12 мільярдів гривень. Це найбільша сума серед усіх регіонів.