Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Що відомо про нові формати реабілітації для ветеранів у Києві?

"У Києві відкрили новий сезон адаптивних заходів з риболовлі для ветеранів – на базі Київ Мілітарі Хаб. Взяв участь в заході та поспілкувався із захисниками, які проходять лікування та реабілітацію в одному зі столичних госпіталів. Цей напрям ми започаткували минулого року як один із форматів підтримки ветеранів та ветеранок під час їх реабілітації в медзакладах. За цей час до заходів уже долучилися близько 100 ветеранів", – розповів Віталій Кличко.

Мер зазначив, що ветерани часто говорять про потребу в простих речах – побути на природі, в тиші, поспілкуватися з побратимами у неформальній атмосфері.

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Для людей, які тривалий час перебувають у медичних закладах, важливо мати можливість хоча б кілька годин побути поза лікарняними стінами. Поспілкуватися на природі, активно відпочити. На виїзді з військовими працюють фахівці із супроводу ветеранів, психологи та представники спортивного профілю. Такі заходи допомагають психоемоційному відновленню, соціальній адаптації та поверненню до активного життя в громаді,

– наголосив Кличко.

Раніше мер Києва зустрівся з мером французького міста Орлеан Сержем Груаром та домовився про реалізацію спільних проєктів, зокрема щодо реабілітації ветеранів.

Також повідомлялося, що Кличко обговорив з мером Осло АннеЛіндбу створення відкритого простору для спортивної та фізичної реабілітації ветеранів при міському центрі реабілітації та паліативної допомоги.