Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також Столиця запроваджує нову нагороду – "Почесний захисник/захисниця міста Києва", – Кличко

Що відомо про допомогу?

Як повідомив Віталій Кличко, захисники 12-го армійського корпусу отримали 1602 безпілотники різних типів, які вже вирушили на різні ділянки фронту. Серед них – 1500 FPV‑дронів на оптоволокні, 50 апаратів‑перехоплювачів для боротьби з "Шахедами", 50 дронів Mavic та два бомбери.

Від початку року військові 12-го армійського корпусу отримали від Києва вже понад 7,8 тисячі безпілотників.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Загалом столиця у 2026 році передала на передову більше ніж 52 тисячі дронів різних типів, повідомив мер.

Столиця й надалі допомагатиме всім нашим захисникам та захисницям! І за кошти громади, і за небюджетні гроші,

– констатував Віталій Кличко.

Київ продовжує системну підтримку війська / Фото Віталія Кличка

Зауважимо, що у 2025 році Київ виділив на підтримку військових понад 12 мільярдів гривень із міського бюджету.