В КГВА назвали причину взрыва в Голосеевском районе Киева

Посреди дня 8 сентября в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв. Ближе к обеду стало известно, какая же была причина взрыва.

Там отметили, что произошел взрыв газа. Также в КГВА рассказали детали относительно ситуации.

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Причина взрыва в Голосеевском районе

Взрыв газа произошел в Голосеевском районе на территории АТП – в двухэтажном здании цеха размером 40 на 100 метров. В результате этого частично разрушен угол здания. Пожар не обнаружен,

– отметили в КГВА.

Известно, что на месте работают 35 спасателей и 12 единиц техники ГУ ГСЧС в Киеве. Также присоединились 7 специалистов и 1 единица техники Киевской спасательной службы.

Отмечается, что специалисты разбирают элементы разрушенных конструкций. Кроме этого, добавим, что по состоянию на сейчас деблокированы тела двух погибших.

Однако в КГВА добавили, что под завалами могут оставаться люди.