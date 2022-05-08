В Киев прибыл глава норвежского парламента: уже встретился с Зеленским, посетил Бучу и Ирпень

С первого дня полномасштабной войны Норвегия выражает поддержку украинскому народу в борьбе с Россией. В Киевскую область приехал президент Стортинга (парламента – ред.) Норвегии Масуд Гараххани.

Об этом сообщил 8 мая президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что обсудил с Гараххани увеличение поддержки по безопасности Украины и усиление санкций против России.

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"Спасибо за военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине со стороны Норвегии", – написал президент.

Встреча Зеленского с Гараххани: смотрите видео

С чего начался визит

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что Гараххани начал свой визит с почтения памяти погибших во Второй мировой войне и российско-украинской войне. Политики возложили цветы к могиле Неизвестного солдата и Стене Памяти.

"Искренне приветствуем этот человечный шаг! Помним всех, кто пал за свободу, и молимся за тех, кто продолжает ее защищать. Ведь память – это корень, из которого прорастает росток будущей жизни", – написал Кравчук.



Чествование погибших украинских защитников / Фото с фейсбук-страницы Руслана Стефанчука

Кто еще приехал в Украину

Заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко сказал, что вместе с Гараххани приехала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт. Они посетили Бучу и Ирпень и увидели последствия зверств российских убийц.

"Норвегия впервые за долгое время оказала прямую военную поддержку нашей стране. Очень благодарны норвежскому народу, правительству и коллегам за эту поддержку. Это еще раз подчеркивает, насколько для всего европейского сообщества, и именно Норвегии, является важной совместная борьба против агрессии России, которая сейчас творится в Украине", – написал Корниенко.

Визит Гараххани и Хюитфельдт в Ирпень и Бучу / Фото с фейсбук-страницы Александра Корниенко