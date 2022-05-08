В Киев прибыл глава норвежского парламента: уже встретился с Зеленским, посетил Бучу и Ирпень
Источник:Владимир Зеленский
С первого дня полномасштабной войны Норвегия выражает поддержку украинскому народу в борьбе с Россией. В Киевскую область приехал президент Стортинга (парламента – ред.) Норвегии Масуд Гараххани.
Об этом сообщил 8 мая президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что обсудил с Гараххани увеличение поддержки по безопасности Украины и усиление санкций против России.
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"Спасибо за военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине со стороны Норвегии", – написал президент.
Встреча Зеленского с Гараххани: смотрите видео
С чего начался визит
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что Гараххани начал свой визит с почтения памяти погибших во Второй мировой войне и российско-украинской войне. Политики возложили цветы к могиле Неизвестного солдата и Стене Памяти.
"Искренне приветствуем этот человечный шаг! Помним всех, кто пал за свободу, и молимся за тех, кто продолжает ее защищать. Ведь память – это корень, из которого прорастает росток будущей жизни", – написал Кравчук.
Чествование погибших украинских защитников / Фото с фейсбук-страницы Руслана Стефанчука
Кто еще приехал в Украину
Заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко сказал, что вместе с Гараххани приехала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт. Они посетили Бучу и Ирпень и увидели последствия зверств российских убийц.
"Норвегия впервые за долгое время оказала прямую военную поддержку нашей стране. Очень благодарны норвежскому народу, правительству и коллегам за эту поддержку. Это еще раз подчеркивает, насколько для всего европейского сообщества, и именно Норвегии, является важной совместная борьба против агрессии России, которая сейчас творится в Украине", – написал Корниенко.
Визит Гараххани и Хюитфельдт в Ирпень и Бучу / Фото с фейсбук-страницы Александра Корниенко
Детали встречи Зеленского с президентом Стортинга Норвегии
Масуд Гараххани сказал, что для него посетить Украину является честью. Он вспомнил речь Владимира Зеленского в Стортинге и назвал ее исторической. Также отметил, что поражен действиями россиян в Киевской области.
Зеленский поблагодарил за то, что Норвегия решила передать Украине оборонительное вооружение, финансовую и гуманитарную помощь. Также обсудил возможность взаимодействия в сфере энергетической безопасности. Зеленский пригласил Гараххани помочь отстраивать страну.
Встреча с Владимиром Зеленским / Фото Офиса Президента
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