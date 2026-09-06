Представители ключевых стран Европы: что еще прибыло в Киев, кроме Виткоффа и Кушнера

Наряду с посланниками президента США в Киев для участия в важных переговорах прибыли представители так называемой "евротройки" – Франции, Великобритании и Германии.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Такую информацию агентству Reuters также предоставили источники, осведомленные о ситуации.

О чем будут говорить иностранные гости в Киеве?

Американские и европейские чиновники будут обсуждать дальнейшие шаги по урегулированию войны.

Кирилл Буданов сообщил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер – не единственные переговорщики, прибывшие в столицу.

Речь идет о том, что в Киеве также находятся советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Порядок встреч и новые предложения по мирному урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский подробно рассказал о графике предстоящих переговоров в столице. Сначала глава государства проведет переговоры с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По состоянию на 14:15 6 сентября глава государства сообщил, что они уже начались.

По завершении переговоров с представителями президента США Владимир Зеленский встретится с европейскими чиновниками. На данный момент конкретные имена представителей европейских стран не разглашаются.

Известно, что посланцы Трампа перед визитом в Украину посетили Москву. Они передали командам Владимира Зеленского и Владимира Путина обновленное предложение по прекращению войны. При этом американцы пообещали диктатору учесть его замечания.