Представители ключевых стран Европы: что еще прибыло в Киев, кроме Виткоффа и Кушнера
Наряду с посланниками президента США в Киев для участия в важных переговорах прибыли представители так называемой "евротройки" – Франции, Великобритании и Германии.
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Такую информацию агентству Reuters также предоставили источники, осведомленные о ситуации.
О чем будут говорить иностранные гости в Киеве?
Американские и европейские чиновники будут обсуждать дальнейшие шаги по урегулированию войны.
Кирилл Буданов сообщил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер – не единственные переговорщики, прибывшие в столицу.
Речь идет о том, что в Киеве также находятся советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.
Порядок встреч и новые предложения по мирному урегулированию
Президент Украины Владимир Зеленский подробно рассказал о графике предстоящих переговоров в столице. Сначала глава государства проведет переговоры с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По состоянию на 14:15 6 сентября глава государства сообщил, что они уже начались.
По завершении переговоров с представителями президента США Владимир Зеленский встретится с европейскими чиновниками. На данный момент конкретные имена представителей европейских стран не разглашаются.
Известно, что посланцы Трампа перед визитом в Украину посетили Москву. Они передали командам Владимира Зеленского и Владимира Путина обновленное предложение по прекращению войны. При этом американцы пообещали диктатору учесть его замечания.