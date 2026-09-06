Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Таку інформацію для інформаційної агенції Reuters також надавали джерела, обізнані з ситуацією.

Про що говоритимуть іноземні гості у Києві?

Американські та європейські посадовці обговорюватимуть подальші кроки щодо врегулювання війни.

Кирило Буданов розкрив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер – це не єдині перемовники, які приїхали до столиці.

Йдеться про те, що у Києві також перебувають радники з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини.

Порядок зустрічей та нові пропозиції щодо миру

Президент України Володимир Зеленський деталізував графік майбутніх перемовин у столиці. Спочатку глава держави проведе переговори з американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Станом на 14:15 6 вересня глава держави повідомляв, що вони вже почалися.

Після завершення переговорів із посланцями президента США Володимир Зеленський зустрінеться з європейськими посадовцями. Наразі конкретні імена представників європейських країн не розкриваються.

Відомо, що посланці Трампа перед візитом до України відвідували Москву. Вони доставили командам Володимира Зеленського та Володимира Путіна оновлену пропозицію щодо завершення війни. При цьому, американці пообіцяли диктатору взяти до уваги його зауваження.