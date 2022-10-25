В Киев приехал президент Германии Штайнмайер

Утром 25 октября президент Германии наконец приехал в столицу Украины. Это его первый визит в нашу страну от начала полномасштабного вторжения – посещение несколько раз переносили.

Известно, что Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в нашу страну на поезде. Он намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить важные вопросы.

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Германия будет продолжать поддерживать Украину

Сейчас о деталях визита Штайнмайера ничего не известно, однако немецкий президент по прибытию уже успел выразить свою солидарность с Украиной. Он заявил, что Германия будет на нашей стороне в российско-украинской войне и будет решительно помогать.

Мое послание украинцам такое: мы не только на вашей стороне. Мы будем продолжать поддерживать Украину экономически, политически и военно,

– сказал Штайнмайер.

Долгожданный визит и обращение Штайнмайера к немцам

На самом деле это третья попытка президента Германии посетить Украину. На прошлой неделе поездку отменили из-за массированных обстрелов оккупантами критической инфраструктуры.

Рекомендуем, учитывая текущую ситуацию риска, отложить запланированную поездку президента Штайнмайера в Украину,

– написали тогда в твиттере полиции ФРГ.

Однако хорошо, что все-таки главе немецкого государства удалось прибыть в Украину. Он также успел обратиться к своим гражданам из Киева и призвал немцев не забывать о том, что война означает для украинцев. В частности, не забывать о наших страданиях, разрушении городов и осознавать, что Украине нужна поддержка Германии.

Что такое формула Штайнмайера

Важно помнить, что президент Германии после начала войны в 2014 году придумал так называемую "формулу мира" для Украины. Главная ее суть – провести местные выборы под наблюдением ОБСЕ на Донбассе, предоставить временный особый статус региона, а затем — после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов – предоставить постоянного особого статуса этим территориям. Многие назвали стратегию Штайнмайера капитуляционной для Украины и категорически с ней не согласились.

Источник: Википедия

Как Германия помогает Украине: актуальная информация

После усиления атак на украинские города канцлер Германии пообещал Украине передавать больше систем противовоздушной обороны, в частности IRIS-T. Военный эксперт Павел Нарожный отметил, в каком количестве и когда Берлин предоставит Киеву ПВО.

Кроме того, в Германии состоялась крупнейшая в мире Франкфуртская книжная ярмарка. Участие в нем приняла и первая леди Украины Елена Зеленская, на мероприятии она озвучила важные месседжи по поддержке нашего государства.

Также Берлин передал Киеву систему для обнаружения ракет. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, как эта система отличается от советских РЭБ и в чем ее главная особенность.

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