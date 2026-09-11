В Киев с визитом прибыл глава МИД Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 11 сентября прибыл в Киев с официальным визитом. На железнодорожном вокзале столицы польского дипломата встретила делегация официальных лиц обеих стран.

О прибытии в украинскую столицу глава польского внешнеполитического ведомства сообщил в социальной сети X.

Что известно о приезде Сикорского в Украину?

Дипломат опубликовал фотографию с перрона киевского железнодорожного вокзала и обратился к подписчикам с приветствием: "Добрый день из Киева".

На вокзале главу МИД Польши встречали заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко, временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич, посол Украины в Польше Василий Боднар и другие официальные лица.

Визит проходит на фоне подготовки Варшавой нового пакета военной помощи для Украины. По предварительной информации, очередной транш оборонной поддержки будет включать средства противовоздушной обороны для защиты украинских городов.

Что было известно ранее?

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее польская сторона неоднократно поднимала вопрос о защите воздушного пространства, а сам Радослав Сикорский подчеркивал необходимость поставки ракет для систем Patriot. Сикорский назвал человека, который мог бы убедить Трампа предоставить Украине ракеты Patriot.

Кстати, в августе в интервью журналистам польский дипломат заявил, что Европейскому Союзу необходимо существенно усилить военную интеграцию. "Именно поэтому я решительно поддерживаю создание "Европейского легиона" – постоянных и специализированных сил, которые могли бы привлекать опытных профессиональных военных из разных европейских стран, в частности закаленных в боях украинских ветеранов после окончания войны", – подчеркнул Сикорский.

Вице-премьер-министр Польши также подчеркнул, что Европа должна самостоятельно отвечать за собственную безопасность, а не полагаться исключительно на поддержку партнеров из США.