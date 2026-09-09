В эфире Polsat News главу МИД Польши Радослава Сикорского спросили, должна ли Польша помочь Украине с ракетами для ПВО.

Что ответил Сикорский

По словам министра, именно к этому призывает союзников командующий НАТО.

Если горит дом соседа, а у нас есть ведро воды, то хорошо помочь соседу,

– сказал он.

В то же время Сикорский признал, что решение о передаче ракет Украине является сложным, ведь их объективно недостаточно. Между тем Россия производит 100 – 120 ракет в месяц.

Сикорский не стал прямо отвечать, должна ли Польша сейчас передать Украине часть дефицитных ракет для системы "Пэтриот".

Это не мое решение. В этом вопросе у господина президента привилегированные отношения с Соединенными Штатами, а это американская инициатива (ракеты Patriot),

– пояснил Сикорский.

Он намекнул, что президент Польши Кароль Навроцкий поддерживает особые отношения с Дональдом Трампом. Поэтому, по мнению министра, польский лидер мог бы способствовать передаче Украине ракет для Patriot.

Глава МИД добавил, что Украина является функциональным союзником, что она защищает польскую границу от танков Путина.

"А эти ракеты (для систем Patriot) уничтожали бы российские ракеты, летящие на города. Поэтому это непростые решения", – подытожил польский министр.

Ранее в Польше разгорелся спор из-за возможной передачи Украине дополнительных ракет для систем Patriot.

Бывший министр обороны Мариуш Блащак заявил, что это может ослабить защиту польских городов. В Минобороны Польши с этим не согласились и подчеркнули, что передача нескольких ракет не повлияет существенно на обороноспособность страны.