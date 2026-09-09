В ефірі Polsat News главу МЗС Польщі Радослава Сікорського спитали, чи має Польща допомогти Україні з ракетами для ППО.

Що відповів Сікорський

За словами міністра, саме до цього закликає союзників командувач НАТО.

Якщо горить будинок сусіда, а в нас є відро води, то добре допомогти сусідові,

– сказав він.

Водночас Сікорський визнав, що рішення про передачу ракет Україні є складним, адже їх об'єктивно недостатньо. Тим часом Росія виготовляє 100 – 120 ракет на місяць.

Сікорський не став прямо відповідати, чи повинна Польща зараз передати Україні частину дефіцитних ракет до Patriot.

Це не моє рішення. У цьому питанні пан президент має привілейовані відносини зі Сполученими Штатами, а це американська ініціатива (ракети Patriot),

– пояснив Сікорський.

Він натякнув, що президент Польщі Кароль Навроцький має особливі відносини із Дональдом Трампом. Тому, на думку міністра, польський лідер міг би посприяти передачі Україні ракет для Patriot.

Глава МЗС додав, що Україна є функціональним союзником, оскільки захищає польський кордон від танків Путіна.

"А ці ракети (до систем Patriot знищували б російські ракети, які летять на міста. Тож це непрості рішення", – підсумував польський міністр.

Раніше у Польщі виникла суперечка через можливу передачу Україні додаткових ракет для систем Patriot.

Колишній міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що це може послабити захист польських міст. У міноборони Польщі з цим не погодилися та наголосили, що передача кількох ракет не вплине суттєво на обороноздатність країни.