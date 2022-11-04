В Киеве прекратили аварийные отключения света, но плановые все еще продолжаются

В Киеве 4 ноября было отменено аварийное отключение света, которое энергетики были вынуждены ввести еще утром. В настоящее время во всех районах столицы применяются только стабилизационные отключения.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Отметим, что на утро 4 февраля без электроснабжения оставались 450 тысяч потребителей.

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Что известно об экстренных отключениях света в Киеве

В Киеве с самого утра, 4 ноября, ввели экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, действовавших ранее, пока не актуальны. В ДТЭК подчеркнули, что энергетики вместе со специалистами Укрэнерго и другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, из-за регулярных обстрелов критической инфраструктуры украинцы должны экономно использовать свет. Ведь теперь обычная к ее повреждению нагрузка становится критической для энергосети.

Как уменьшить вероятность отключений

Чтобы минимизировать вероятность отключений электроэнергии, украинцам крайне необходимо экономно потреблять ее. Так каждый сможет снизить нагрузку на электросистему Украины. Для этого рекомендуют, в частности, наиболее энергозатратные приборы включать не в час пик, например, ночью. Речь идет про:

электрообогреватель,

бойлер,

стиральную машину,

электрический духовой шкаф,

посудомоечную машину,

кондиционер и т.д.

Также промышленным предприятиям следует рассмотреть возможность перехода на работу в ночное время, а предпринимателям следует ограничить использование наружной рекламы в пиковое время потребления электроэнергии, а также во время комендантского часа.

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