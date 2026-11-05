Во всех районах Киева возникли перебои с водоснабжением

Ситуация в энергосистеме Киева остается сложной. Она сказалась и на водоснабжении в столице.

В результате аварийных обесточений объектов "Киевводоканала" наблюдаются перебои с водоснабжением во всех районах столицы. Об этом днем ​​5 ноября сообщил "Киевводоканал".

Какая ситуация с водой в Киеве?

Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками работают над разрешением ситуации и принимают все возможные меры для скорейшего восстановления водоснабжения. Услуга уже постепенно восстанавливается. Об изменениях в ситуации будем информировать дополнительно,

– отметили в компании.

Там напомнили, что в Киеве работает сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду. Узнать расположение ближайших бюветов можно на сайте.

Напомним, Кабмин передаст Киеву 10 генераторов, чтобы водоканал мог работать при отключениях электроэнергии. Еще 21 генератор получат 12 общин в других регионах Украины. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, генераторы помогут обеспечить работу водоканалов и систем водоотвода даже в ходе российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Корецкий призвал местные власти быстро установить и подключить оборудование после его получения.