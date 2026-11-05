У всіх районах Києва виникли перебої з водопостачанням

Унаслідок аварійних знеструмлень об'єктів "Київводоканалу" наразі спостерігаються перебої з водопостачанням в усіх районах столиці. Про це вдень 5 листопада повідомив "Київводоканал".

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Яка ситуація з водою у Києві?

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та вживають усіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання. Послуга вже поступово відновлюється. Про зміни в ситуації інформуватимемо додатково– зазначили у компанії.

Там нагадали, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті.

Нагадаємо, Кабмін передасть Києву 10 генераторів, щоб водоканал міг працювати під час відключень електроенергії. Ще 21 генератор отримають 12 громад в інших регіонах України. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, генератори допоможуть забезпечити роботу водоканалів і систем водовідведення навіть під час російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Корецький закликав місцеву владу швидко встановити й підключити обладнання після його отримання.