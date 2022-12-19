Потеха для детей: в Киеве частицу блокпостов превратили в сказочных персонажей

В Киеве бетонные блоки от бывших блокпостов превратили в сказочных героев. Эти персонажи должны поднять настроение малышей и поддержать детей, потерявших родителей из-за войны.

Такие фигуры создал бренд "Бетон от Ковальской". Решили хотя бы на зимние праздники создать магическую атмосферу для маленьких украинцев и подарить им сказку. 24 канал.

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Инсталляции с квестом

Компания передала военным более 11 тысяч железобетонных блоков для блокпостов. К счастью некоторые уже можно не использовать, но они остаются на обочинах столицы. К новогодним праздникам 10 локаций превратили в сказочных персонажей. Сказочные персонажи также столкнулись с войной, но благодаря собственной смелости и поддержке одолели страх.

Более того, инсталляции превратили в квест. На каждой из них доступен QR-код со ссылкой на квест. Дети и родители могут найти 10 персонажей в Киеве и побороться за призы.

Сказочные герои вместо блокпостов / Фото "Бетон от Ковальской":

Можно задонатить Фонд

Кроме квеста, по ссылке можно отправить донат Фонду "Дети Героев". Это благотворительная инициатива, которая поможет детям павших украинцев психологически восстанавливаться.

Также фонд начинает Творческую академию, которая будет предоставлять арттерапию и развивать творческий потенциал детей. Будут практиковать рисование, лепка, гончарство и т.д. Отмечают, что каждый донат поможет расширить программу и количество детей, которые пройдут реабилитацию, поскольку детство должно быть счастливым даже во время войны.