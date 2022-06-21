В Киеве бушует непогода: гроза и шквальный ветер, в столице – деревопад

После обеда 21 июня в Киеве началась гроза. Сильный ветер срывает части фасадов зданий и ломает деревья. Призываем горожан быть осторожными.

В результате сильной грозы множество упавших деревьев заблокировали проезд по дорогам, в некоторых населенных пунктах исчезло электричество, также пострадали фасадные элементы зданий и крыши домов.

К теме В Украине объявили штормовое предупреждение: во многих областях шквальный ветер и грозы

Коммунальщики уже выехали на места, чтобы устранить последствия непогоды.

Ранее жителей столицы предупреждали, что в Киеве будет гроза.

В настоящее время грозы пройдут почти по всей Украине

по данным синоптиков, сегодня во многих областях наблюдается шквальный ветер и грозы. В Украине даже объявили штормовое предупреждение . Призываем людей из регионов, где объявили о штормовом предупреждении, быть осторожными, в частности, не посещать парки и не ставить автомобили под деревьями.

21 июня грозы ожидают почти во всех украинских областях, кроме юго-восточной части. В западных областях порывы ветра 15–20 метров в секунду. Во многих регионах был объявлен первый уровень опасности. Также в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ухудшение погодных условий 21 и 22 июня / Карта Укргидрометцентра

22 июня в западных, южных и большинстве центральных областей прогнозируют порывы ветра 15–20 метров в секунду. В этот день также объявлен I уровень опасности.

Дожди с грозами пройдут в северных и центральных регионах. В Киеве тоже прогнозируют дождь с грозой.

Прогноз погоды в городах Украины 22 июня

Ужгород – +23...+25

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +21...+23

Ровно – +22...+24

Житомир – +16...+18

Винница – +18...+20

Одесса – +22...+24

Николаев – +21...+23

Херсон – +23...+25

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +19...+21

Сумы – +16...+18

Полтава – +19...+21

Днепр – +20...+22

Запорожье – +24...+26

Донецк – +23...+25

Луганск – +22...+24

Харьков – +23...+25

Киев – +19...+21



Погода на 22 июня / Карта Укргидрометцентра