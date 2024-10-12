Вы не тем кричите "позор", или коротко о мобилизации в Украине

Разумеется, очень хочется ходить в кафе, рестораны и на концерты, как будто войны нет. Понятно, очень хочется платить налоги по минимуму и покупать новые машины, как будто войны нет. Понятно, очень хочется меряться рейтингами и готовиться к выборам, как будто войны нет. Но есть одно но – война есть.

Медвежья услуга Западу

Оценка любых действий должна происходить не в вакууме, а с учетом этого фактора. Основного фактора.

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И так, визиты и рейды ТЦК могут происходить для замыливания глаз и демонстрации работы. Но они стали реальностью только потому, что в стране проблема с мобилизацией, которая грозит проигрышем в войне.

Повышение налогов может считаться неуместным на фоне большой коррупции, но оно нужно для финансирования армии, без которого мы можем проиграть войну.

В демократической стране нужны выборы. Но они невозможны пока идет война.

Наши западные партнеры финансируют половину украинского бюджета, спасая нас от безумного кризиса и обнищания, настоящего обнищания, которое должна была бы принести война. Но, таким образом, они сделали и медвежью услугу украинскому обществу.

Благодаря деньгам Запада в украинском тылу ситуация прекрасна и представляет собой экономическое чудо, как для ситуации с войной. Есть огромный соблазн жить так, как будто ничего не происходит, и становиться только диванным болельщиком за сборную ВСУ.

Хочется рассуждать о поддержке экономики и оценивать налоговые новации по их влиянию на экономику. Спрашивая у государства: "А будет ли поднятие налогов стимулировать украинскую экономику?". Забывая, что это вторично на фоне войны. Не о стимулировании экономики надо думать в первую очередь. Так, как будто у нас сейчас мирные времена. И так, как будто все забыли о слабой институциональной способности государства, о которой все прекрасно знали до войны и что очень многим очень нравилось.

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Деньги Запада держат нас на плаву. Киев наполнен конференциями и концертами, на театральные события невозможно найти билеты, а зарплаты в частном секторе стремительно растут. Это искажает реальность. Заставляет забывать о рисках, о которых забывать нельзя. Отстраняться от реальности. Мерит все категориями мирного времени.

Потому что жизнь же мирная, когда ракеты не летят. К ракетам быстро привыкают, новости о фронте учатся игнорировать. И вот вас уже больше всего беспокоит, что власть пересматривает налоговые правила игры.

Мы живем в искаженной реальности

Но важно понимать, что это искаженная реальность. Что где-то рядом есть много людей, потерявших все. И в любой момент времени каждый киевлянин или винничанин может оказаться на их месте. Почему-то очень быстро забыли об эмоциях февраля 2022 года.

Заметьте Нам пытаются подсунуть поражение под названием "мир"

Может, тогда ни у кого не возникнет желания кричать "позор" людям, одетым в форму ВСУ. Потому что благодаря таким людям вы можете еще жить вашу лучшую жизнь. А они это делают не потому, что хотят, а потому, что украинцы, много-много украинцев, не выполняют закон и "забывают" сходить в ТЦК. Все эти "бусификации" и рейды являются следствием неуважения к закону в украинском обществе.

Это было нашей проблемой до войны, это будет нашей проблемой после. Это является причиной многих проблем сейчас. Но почему-то "позор" людям, что не выполняют закон, в Украине никогда не кричали.