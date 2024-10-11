Очевидно, той стороне, которая имеет деньги. Ведь она перевооружится и продолжит войну.

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Признание поражения, а не мир

Если две стороны хотят договориться, и одна требует от другой чем-то уступить, а сама ничем не готова уступить, то какова вероятность договоренности?

Если третья сторона склоняет к договоренности эти две, но не готова сама ничего дать от себя, то увеличивает ли это вероятность договоренности?

От Украины сейчас требуют уступить территориями (и людьми), возможным членством в НАТО, различными другими вещами (вроде устава русского языка или что-то новое придумают). Зато Россия не готова уступить ничем. Запад не готов уступить ничем, не готов финансировать перевооружение во время непродолжительного мира, не готов дать какие-то гарантии безопасности.

Это не мир, это признание поражения, потому что перерыв продлится недолго, и перевооруженная российская армия двинется дальше.

Активное продвижение российской пропагандой и западной журналистикой идеи о том, что договоренность уже фактически достигнута, является лишь давлением на украинское общество и политиков. Так гопник, который пытается отобрать у вас кошелек, который вы активно не отдаете, вежливо объясняет вам, что вы с ним фактически уже достигли договоренности о передаче кошелька новому владельцу.