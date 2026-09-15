В Киеве слышали взрывы

Во вторник, 15 сентября, Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В Киеве раздавались взрывы.

Об этом сообщает 24 канал.

Что известно об атаке на Киев?

В 7:50 в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы реактивных БПЛА. Около 8:01 15 сентября в Киеве прогремели взрывы.

В 8:12 в Киевской областной военной администрации сообщили, что российская атака дронами продолжается и призвали жителей области находиться в укрытиях до отбоя.

Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение,

– отметили в КОВА.

Приблизительно в 8:14 в Киеве прогремели повторные взрывы. КМВА сообщила о работе ПВО. Также они отметили, что в Голосеевском районе произошло падение БПЛА в АЗС.

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что в Соломенском районе, предварительно, БпЛА попал в нежилую застройку. Экстренные службы направляются на место.

Где сейчас тревога: смотрите карту

Напомним, что Россия в ночь на 15 сентября запустила по Украине 200 ударных беспилотников разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 187 дронов.