В Киеве слышали взрывы
Во вторник, 15 сентября, Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В Киеве раздавались взрывы.
Об этом сообщает 24 канал.
Что известно об атаке на Киев?
В 7:50 в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы реактивных БПЛА. Около 8:01 15 сентября в Киеве прогремели взрывы.
В 8:12 в Киевской областной военной администрации сообщили, что российская атака дронами продолжается и призвали жителей области находиться в укрытиях до отбоя.
Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение,
– отметили в КОВА.
Приблизительно в 8:14 в Киеве прогремели повторные взрывы. КМВА сообщила о работе ПВО. Также они отметили, что в Голосеевском районе произошло падение БПЛА в АЗС.
Мэр Киева Виталий Кличко написал, что в Соломенском районе, предварительно, БпЛА попал в нежилую застройку. Экстренные службы направляются на место.
Где сейчас тревога: смотрите карту
Напомним, что Россия в ночь на 15 сентября запустила по Украине 200 ударных беспилотников разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 187 дронов.