В Киеве частично разрушено здание, на которое упали обломки "Шахеда", – КГВА
- В Киеве в результате падения обломков "Шахеда" частично разрушена жилая пятиэтажка в Голосеевском районе, 4 человека обратились за помощью.
- Есть пожар в Днепровском районе.
Россия ударила по Киеву в ночь на 25 мая. В городе есть разрушения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КГВА.
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Что известно о последствиях атаки по Киеву 25 мая
Тимур Ткаченко сообщил, что в Голосеевском районе обломки "Шахеда" упали на жилую пятиэтажку. Информацию о пострадавших устанавливают.
Позже стало известно, что на месте произошли частичное разрушение здания и пожар. Спасатели работают.
- В Голосеевском районе в результате вражеской атаки произошло повреждение жилой пятиэтажки. 4 человека обратились за помощью.
- В Днепровском районе в результате падения обломков сбитого БПЛА зафиксировано возгорание в секторе частной застройки. Информацию о пострадавших уточняют.
До того Тимур Ткаченко информировал, что по части дронов над Киевом и окрестностями уже отработали. Однако заходят новые цели
"Ночь будет непростой. Есть угроза применения противником большого количества дронов и ракет с бортов стратегической авиации. Прошу максимально серьезно относиться к угрозе и находиться в укрытиях", – отметил он.
Где тревога в Украине ночью 25 мая
Напомним, враг поднял в небо самолеты Ту-95МС и Ту-160.