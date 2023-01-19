В Киеве девушке отменили собеседование из-за языка: уже отреагировал языковой омбудсмен

В сети возник скандал после отказа киевской компании проводить собеседование с кандидаткой, которая не хотела общаться на русском. Работодателя проверят на соблюдение законодательства.

Этот инцидент стал первым свидетельством о нарушении языкового закона во время собеседования в 2023 году, отметил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Кстати говоря В Киеве собеседование отменили из-за украинского: в компании говорят о недоразумении

Компанию дополнительно проверят

Кремень заверил, что ООО Budhouse Group проверят на соблюдение языкового законодательства. Он напомнил, что предприятие работает на территории Украины, а центральный офис находится в Киеве.

Я даже представить не могу, какие могут быть предъявлены языковые требования к соискателю,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, проверят язык ведения документов, соответствующих инструкций, а также других материалов. Решения о соблюдении или несоблюдении закона о языке должны быть приняты в течение месяца.

Кремень подытожил, что должны выяснить все причины. От руководства будут ждать конкретные пояснения.

Что известно о скандале