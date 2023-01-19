В Киеве девушке отменили собеседование из-за языка: уже отреагировал языковой омбудсмен
Источник:"Украинская правда"
В сети возник скандал после отказа киевской компании проводить собеседование с кандидаткой, которая не хотела общаться на русском. Работодателя проверят на соблюдение законодательства.
Этот инцидент стал первым свидетельством о нарушении языкового закона во время собеседования в 2023 году, отметил языковой омбудсмен Тарас Кремень.
Кстати говоря В Киеве собеседование отменили из-за украинского: в компании говорят о недоразумении
Компанию дополнительно проверят
Кремень заверил, что ООО Budhouse Group проверят на соблюдение языкового законодательства. Он напомнил, что предприятие работает на территории Украины, а центральный офис находится в Киеве.
Я даже представить не могу, какие могут быть предъявлены языковые требования к соискателю,
– подчеркнул чиновник.
По его словам, проверят язык ведения документов, соответствующих инструкций, а также других материалов. Решения о соблюдении или несоблюдении закона о языке должны быть приняты в течение месяца.
Кремень подытожил, что должны выяснить все причины. От руководства будут ждать конкретные пояснения.
Что известно о скандале
- В Киеве разгорелся скандал, поскольку одна из компаний отказала девушке в собеседовании. Работодатель объяснил, что причиной, мол, стало "большое количество русскоязычных сотрудников и руководителей".
- Девушка возмутилась таким ответом на 9 месяца полномасштабной войны.
- Представители компании не возразили, что собеседование действительно отменили. В то же время там объяснили, что девушке отказали из-за сопроводительного сообщения, которое она направила вместе с резюме. Там девушка подчеркнула, что не понимает и не будет сотрудничать с компаниями, в которых общаются на украинском или английском языках.