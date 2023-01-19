Цей інцидент став першим свідченням про порушення мовного закону під час співбесіди у 2023 році, зазначив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

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Компанію додатково перевірять

Кремінь запевнив, що ТОВ "Budhouse Group" перевірять на дотримання мовного законодавства. Він нагадав, що підприємство працює на території України, а центральний офіс розміщений в Києві.

Я навіть уявити не можу, які можуть бути поставлені мовні вимоги до претендентки, – наголосив посадовець.

За його словами, перевірять мову ведення документів, відповідних інструкцій, а також інших матеріалів. Рішення про дотримання або недотримання закону про мову мають ухвалити протягом місяця.

Кремінь підсумував, що мають достеменно з'ясувати всі причини. Від керівництва чекатимуть конкретні пояснення.

Що відомо про скандал