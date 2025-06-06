В Киеве есть жертвы и много пострадавших в результате российской атаки

Ночью 6 июня Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. В столице в результате вражеского обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.

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Сколько погибших и пострадавших в Киеве в результате атаки 6 июня

Городской голова сообщил, что по последним данным от медиков, в результате атаки России в Киеве пострадали 20 человек. 16 из них медики госпитализировали. К сожалению, количество жертв возросло.

Уже 4 погибших в столице,

– написал Кличко в 06:27.

Также отметил, что на нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким в результате российской атаки. Вечная память!

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Кличко также сообщил, что в результате падения обломков вспыхнул пожар в Голосеевском районе. В Дарницком – предварительно, горит на 17 этаже жилого дома.

В Соломенском районе произошел пожар на месте падения обломков. Предварительно, еще на одной локации попадания обломков БПЛА.

В Голосеевском районе обломки упали на территорию нежилого здания. В Деснянском – на трамвайные пути.

Кличко отметил, что работы по восстановлению путей метро, поврежденных в результате вражеской атаки, будут продолжаться в течение суток.

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