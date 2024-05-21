В Киеве фуникулер остановил работу: что произошло
21 мая 2024, 11:38Читати новину українською
Источник:"Киевпастранс"
Киевский фуникулер 21 мая временно приостановил работу по техническим причинам.
О том, что произошло со столичным фуникулером, сообщили в предприятии "Киевпастранс".
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В чем причина
Движение фуникулера остановлено по техническим причинам. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства,
– написали в "Киевпастранс".
Стоит отметить, что фуникулёр в Киеве не работал с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. После освобождения Киевской области от оккупантов канатная дорога была закрыта на ремонт. Фуникулер возобновил полноценную работу в октябре 2022 года.
В апреле на киевском фуникулере произошло убийство
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