В Киеве вспыхнула маршрутка: в ГСЧС рассказали детали

В Киеве недалеко от станции метро "Лесная" загорелась маршрутка. Транспорт полностью выгорел.

Пострадавших нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина и местные СМИ.

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В Киеве горела маршрутка

Недалеко от станции метро "Лесная" в Киеве утром загорелось маршрутное такси. Это произошло на Броварском проспекте недалеко от парка Киото.

На место прибыли спасатели и потушили пожар.

Пожар в 10:23 был полностью ликвидирован. К счастью, пострадавших – нет,

– рассказал представитель ГСЧС Киева Петров.

На фото и видео, что публикуют местные СМИ видно, что маршрутка стояла вдоль дороги и пылала, поднимая в небо густой дым. Транспорт выгорел почти дотла.

В Киеве загорелась маршрутка: смотрите видео

На Оболони горела маршрутка: смотрите видео

Напомним, на территории ТРЦ Dream Yellow в Оболонском районе Киева произошел пожар из-за возгорания пластиковых контейнеров возле рампы.

Пожар быстро потушили. Для ликвидации возгорания было привлечено одну единицу техники и 6 спасателей. К счастью, пострадавших нет. Огонь на сам ТРЦ не перекинулся.