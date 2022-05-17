В 15:17 спасатели Киева получили сообщение о пожаре. По полученной информации, огонь вспыхнул в доме по адресу Выговского, 8г.

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Ликвидация пожара