О 15:17 рятувальники Києва отримали повідомлення про пожежу. За отриманою інформацією, вогонь спалахнув у будинку за адресою Виговського, 8г.

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Ліквідація пожежі