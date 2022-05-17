О 15:17 рятувальники Києва отримали повідомлення про пожежу. За отриманою інформацією, вогонь спалахнув у будинку за адресою Виговського, 8г.
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У Подільському районі Києва зайнявся будинок. Рятувальники негайно прибули на місце події та почали боротися з вогнем.
Джерело:ДСНС
О 15:17 рятувальники Києва отримали повідомлення про пожежу. За отриманою інформацією, вогонь спалахнув у будинку за адресою Виговського, 8г.
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