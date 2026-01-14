В Киеве гремят взрывы: вероятно, работает ПВО

Утром 14 января Россия продолжила массированную атаку на столицу. В результате попадания горит квартира в одном из районов Киева.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Общественное" и Виталия Кличко.

Что известно об атаке на столицу?

Под утро 14 января в 07:40 в столице прозвучали сигналы воздушной тревоги. Уже около 08:00 корреспонденты "Суспільного" сообщили о взрывах в городе.

По сообщению мэра Виталия Кличко, в Оболонском районе Киева вражеский беспилотник попал в 16-этажный жилой дом на уровне 8 этажа. В результате удара в одной из квартир вспыхнул пожар.

Впоследствии руководитель КГВА Ткаченко опроверг эту информацию.

Пожар в Оболонском районе не связан с атакой БпЛА. Причины устанавливаются,

– добавил Ткаченко.

Впрочем вражеская атака на Киев продолжается. По состоянию на 08:19 в районе Осокорков работает ПВО. Власти призывают жителей города оставаться в безопасных местах.

Сейчас на местах попаданий работают все экстренные службы.