"Взрывы" в Киеве – это гром: столицу внезапно охватило бурное ненастье

Вечером 4 марта столицу накрыло ненастье. Однако, кроме снегопадов и штормового ветра, в Киеве еще и гроза.

Кадры с необычным непогодой очевидцы распространяют в сети. 24 Канал. Звуки грома даже вызвали панику у некоторых жителей столицы, ведь он нетипичен для такой погоды и напоминает звуки взрывов.

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Непогода накрыла столицу

Ранее синоптики предупреждали жителей ряда регионов, в том числе и столицы, о возможном шквальном ветре до 20 метров в секунду. Однако вечером 4 марта вместе со штормовым ветром Киев накрыли сильные снегопады, которые вместе образовали метель и существенно ухудшили видимость.

Кроме того, в столице слышали гром и видели молнию. Из-за нетипичности этого явления в начале марта и из-за погоды, которая не очень похожа на грозу, многие начали писать в сети, слышащие взрывы. Однако "взрывами" оказались звуки грома.



Сначала киевляне не понимали, что это за звуки / Скриншот

А еще в сети начали появляться несколько панические сообщения, мол, перед разрушительными землетрясениями в Турции, которые в начале прошлого месяца унесли более 50 000 жизней, местные видели вспышки в небе. Но стоит отметить, что сочетание грома, молнии и снега явление хоть и не часто, однако такие случаи бывают и они никак не связаны с землетрясениями.



Некоторые люди немного паникуют / Фото "Реальный Киев"

Коммунальщики уже работают

В КМВА сообщили, что 94 единицы дорожной техники уже обрабатывают улицы противогололедными средствами. Из-за непогоды в Киеве наблюдается ухудшение видимости на дорогах. Однако ночью и утром 5 марта, по прогнозам синоптиков, сильный ветер не будет утихать.

Поэтому власти призывают граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Ненастье накрыло Киев: смотрите видео

Основные правила безопасности

При сильном ветре:

плотно закройте все окна дома и уберите с балконов предметы, которые могут выпасть на улицу;

на улице следует держаться подальше от деревьев, зданий, рекламных щитов и линии электропередач;

если порывы ветра усиливаются, следует укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегайте возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также парковка рядом с ними автотранспорта – сорванные ветром ветви могут представлять большую опасность;

находясь в помещении, необходимо обесточить его и выключить газ, убрать с подоконников и балконов незакрепленные предметы;

при падении деревьев или веток, травмировании людей и т.п. немедленно информируйте экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Из-за снегопадов на улицах возможна гололедица, поэтому и пешеходам и водителям следует соблюдать осторожность на дороге.

Кроме того, из-за ухудшённой видимости требуется дополнительная осторожность. Водителям следует не превышать скорость движения и держать дистанцию с другими автомобилями, а пешеходам – переходить дорогу исключительно в предназначенных для этого местах и желательно носить световозвращающие элементы.