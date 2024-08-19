О том, что ВСУ сбили российскую ракету Х-101 с кассетной боевой частью, сообщил один из телеграмм-каналов в июне. Тогда россияне обстреляли столицу модернизированными ракетами.

Смотрите также "Заминированные помидоры": как и почему на огородах Черниговщины появились предупредительные таблички

В Киеве нашли 60 боеприпасов

Обнаружили боеприпасы на месте падения обломков вражеской ракеты Х-101 в одном из лесопарковых хозяйств Киева. Взрывоопасные предметы транспортированы на подрывную площадку и уничтожены. "Опасные мячики" имеют серебристый цвет и своим видом могут привлекать внимание детей. Когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Поэтому от любого прикосновения могут разорваться,

– рассказали в ГСЧС.

Опасные находки в виде мячиков / Фото ГСЧС

В ведомстве призвали ни в коем случае не приближаться к подобным находкам и не прикасаться к ним. О таких предметах следует сразу сообщать по номеру 101.

Что известно о кассетных боеприпасах

На сайте ГСЧС указаны характерные признаки кассетных боевых элементов: они небольшие, некоторые похожи на алюминиевые банки.

Комплектуются взрывниками ударного действия с механизмами самоликвидации и стабилизаторами в виде лент или парашютов.

Категорически запрещается:

выполнять любые механические, термические и другие воздействия на боевой элемент.

перемещать боевые элементы с места их нахождения.

проводить любые земляные работы вблизи с боевыми элементами.

пытаться выкрутить любые комплектующие из боевого элемента.

пытаться обезвредить боевые элементы самостоятельно.

Обратите внимание! Если вы планируете отдых в лесу – сперва ознакомьтесь с картой от ГСЧС, где обозначены районы возможного вражеского минирования.