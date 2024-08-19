Про те, що ЗСУ збили російську ракету Х-101 з касетною бойовою частиною, повідомив один із телеграм-каналів у червні. Тоді росіяни обстріляли столицю модернізованими ракетами.

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У Києві знайшли 60 боєприпасів

Виявили боєприпаси на місці падіння уламків ворожої ракети Х-101 в одному із лісопаркових господарств Києва. Вибухонебезпечні предмети транспортовано на підривний майданчик і знищено. "Небезпечні м'ячики" мають сріблястий колір і своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися,

– розповіли в ДСНС.

Небезпечні знахідки у вигляді м'ячиків / Фото ДСНС

У відомстві закликали у жодному разі не наближатися до подібних знахідок і не торкатися їх. Про такі предмети слід одразу повідомляти за номером 101.

Що відомо про касетні боєприпаси

На сайті ДСНС указані характерні ознаки касетних бойових елементів: вони невеликі, деякі схожі на алюмінієві банки.

Комплектуються вибухниками ударної дії з механізмами самоліквідації і стабілізаторами у вигляді стрічок або парашутів.

Категорично забороняється:

виконувати будь-які механічні, термічні та інші впливи на бойовий елемент.

переміщувати бойові елементи з місця їх знаходження.

проводити будь-які земляні роботи поблизу з бойовими елементами.

намагатися викрутити будь-які комплектуючі з бойового елемента.

намагатися знешкодити бойові елементи самостійно.

Зверніть увагу! Якщо ви плануєте відпочинок у лісі – спершу ознайомтеся з картою від ДСНС, де позначено райони можливого ворожого мінування.