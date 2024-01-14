В Киеве и многих областях объявляли воздушную тревогу: в чем причина

Утром 14 января во многих регионах была объявлена воздушная тревога. Половина Украины резко "покраснела".

Воздушная тревога в Украине началась в 06:25. Но очень быстро в стране объявили об отбое угрозы.

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В большей части Украины звучала воздушная тревога

В ВС сообщили, что сохраняется активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения. Кроме Луганской области тревога объявлена в Запорожской и Донецкой области.В большинстве областях объявили отбой тревоги.

06:40 Карта воздушных тревог на этот момент выглядит так:

В Днепропетровской области угроза артобстрела

К "тревожным" регионам присоединилась Сумская область.Воздушные силы подтвердили угрозув областях, где объявлена воздушная тревога. Люди призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.Тревогу объявили в Житомирской, Черниговской и Одесской областях.Тревожные сирены прозвучали в Киеве, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях.Воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Запорожской области.Мониторинговые каналы сообщили об угрозе баллистики с Востока и временно оккупированного Крыма.

Около шести утра сообщили об угрозе артобстрела в Днепропетровской области, а именно в Никопольском и Марганецком районах.



Людей призывали не пренебрегать своей безопасностью и перейти в укрытие.