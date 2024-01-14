В Киеве и многих областях объявляли воздушную тревогу: в чем причина
14 января 2024, 06:32Читати новину українською
Утром 14 января во многих регионах была объявлена воздушная тревога. Половина Украины резко "покраснела".
Воздушная тревога в Украине началась в 06:25. Но очень быстро в стране объявили об отбое угрозы.
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В большей части Украины звучала воздушная тревога06:54 В ВС сообщили, что сохраняется активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения. Кроме Луганской области тревога объявлена в Запорожской и Донецкой области.06:51 В большинстве областях объявили отбой тревоги.
06:40 Карта воздушных тревог на этот момент выглядит так:
В Днепропетровской области угроза артобстрела
Около шести утра сообщили об угрозе артобстрела в Днепропетровской области, а именно в Никопольском и Марганецком районах.
Людей призывали не пренебрегать своей безопасностью и перейти в укрытие.