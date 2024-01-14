В Киеве и многих областях объявляли воздушную тревогу: в чем причина

14 января 2024, 06:32
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Утром 14 января во многих регионах была объявлена воздушная тревога. Половина Украины резко "покраснела".

Воздушная тревога в Украине началась в 06:25. Но очень быстро в стране объявили об отбое угрозы.

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В большей части Украины звучала воздушная тревога

06:54 В ВС сообщили, что сохраняется активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения. Кроме Луганской области тревога объявлена в Запорожской и Донецкой области.06:51 В большинстве областях объявили отбой тревоги.

06:40 Карта воздушных тревог на этот момент выглядит так:

06:35 К "тревожным" регионам присоединилась Сумская область.06:31 Воздушные силы подтвердили угрозу применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Люди призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.06:28 Тревогу объявили в Житомирской, Черниговской и Одесской областях.06:27 Тревожные сирены прозвучали в Киеве, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях.06:25 Воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Запорожской области.06:24 Мониторинговые каналы сообщили об угрозе баллистики с Востока и временно оккупированного Крыма.

В Днепропетровской области угроза артобстрела

Около шести утра сообщили об угрозе артобстрела в Днепропетровской области, а именно в Никопольском и Марганецком районах.

Людей призывали не пренебрегать своей безопасностью и перейти в укрытие.

Автор: Анастасія Кушпіт