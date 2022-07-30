По всей Украине объявили воздушную тревогу: направляйтесь к укрытию

В Украине утром 30 июля была объявлена воздушная тревога во многих областях. Не пренебрегайте собственной жизнью, а немедленно направляйтесь в укрытие.

Сначала сирены услышали жители восточных областей. Их включили около 09:15.

Актуально Реакция Красного Креста на трагедию в Оленовке, обстрелы Никополя: главное за 157 день войны

Спустя 15 минут воздушную тревогу объявили и на Западе Украины. Поэтому "закраснели" уже все области, кроме Херсонской, которая сейчас находится под временной оккупацией и информации об угрозе нет.

Карта тревог в Украине по состоянию на 09:42 / Скриншот єМапа

Отметим, что Крым на карте серый, ведь 8 лет оккупирован россией. Воздушная тревога на полуострове не объявляется. В то же время в Луганской области из-за активных боевых действий отбоя не было еще с 4 апреля.

Добавим, что одновременно с объявлением воздушной тревоги в Украине белорусский телеграм-канал "Беларускі Гаюн" сообщил о взлете истребителя с аэродрома в Барановичах.

Читайте также Ночью россияне атаковали спальный район Николаева: есть жертва и 6 раненых

Это может вас заинтересовать – оперативная информация о ситуации на фронте: видео

В 09:50 во многих областях объявили отбой. В первую очередь тревогу отменили в центральных областях. В общем, в подвалах украинцам пришлось сидеть не долго, ведь повторные сирены включили через пол часа.