Спершу сирени почули мешканці східних областей. Їх увімкнули близько 09:15.

Актуально Реакція Червоного Хреста на трагедію в Оленівці, обстріли Нікополя: головне за 157 день війни

Через 15 хвилин повітряну тривогу оголосили й на Заході України. То ж "зачервоніли" вже всі області, окрім Херсонської, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією й інформації про загрозу немає.



Карта тривог в Україні станом на 09:42 / Скриншот єМапа

Зауважимо, що Крим на карті сірий, адже 8 років окупований росією. Повітряну тривогу на півострові не оголошують. Водночас у Луганській області, через активні бойові дії, відбою не було ще з 4 квітня.

Додамо, що одночасно з оголошенням повітряної тривоги в Україні білоруський телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомив про зліт винищувача з аеродрому в Барановичах.

Читайте також Вночі росіяни атакували спальний район Миколаєва: є жертва й 6 поранених

Зверніть увагу! О 09:50 в багатьох областях оголосили відбій. Найперше тривогу скасували у центральних регіонах. Загалом у підвалах українцям довелося сидіти не довго, адже повторні сирени увімкнули через пів години.

Це може вас зацікавити – оперативна інформація про ситуацію на фронті: відео