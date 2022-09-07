На всей территории Украины объявили воздушную тревогу: направляйтесь в укрытие

Во всех областях Украины примерно в 19:30 начали звучать сигналы воздушной тревоги. Сначала их услышали жители столицы, затем сигналы распространились по всей территории страны.

Украинцам напоминают, что во время воздушных тревог следует отложить все дела и немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Это спасает жизнь.

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Масштабная воздушная тревога: где прозвучали сирены

Вечером 7 сентября сирены известили о тревоге в:

Киеве и Киевской области;

Львовской области;

Волынской области;

Ровненской области;

Тернопольской области;

Хмельницкой области;

Ивано-Франковской области;

Закарпатской области;

Черновицкой области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Одесской области.

Также постоянная воздушная тревога в Луганской области. Она длится уже с 4 апреля.

По всей территории Украины воздушная тревога / Скриншот

Вероятные запуски ракет

Так, телеграм-канал "monitor", занимающийся мониторингом вражеской авиации, сообщает, что существует вероятность запуска крылатых ракет х-100/х-55 Ту-95 с Каспийского направления.

Также известно, что в небе над Крымом находится вражеская тактическая авиация. Так что возможны запуски ракет по мирным городам Украины.

Людей призывают находиться в укрытиях.

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