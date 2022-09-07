На всей территории Украины объявили воздушную тревогу: направляйтесь в укрытие

7 сентября 2022 , 19:31
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Во всех областях Украины примерно в 19:30 начали звучать сигналы воздушной тревоги. Сначала их услышали жители столицы, затем сигналы распространились по всей территории страны.

Украинцам напоминают, что во время воздушных тревог следует отложить все дела и немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Это спасает жизнь.

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Масштабная воздушная тревога: где прозвучали сирены

Вечером 7 сентября сирены известили о тревоге в:

  • Киеве и Киевской области;
  • Львовской области;
  • Волынской области;
  • Ровненской области;
  • Тернопольской области;
  • Хмельницкой области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Закарпатской области;
  • Черновицкой области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкой области;
  • Запорожской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Одесской области.

Также постоянная воздушная тревога в Луганской области. Она длится уже с 4 апреля.

По всей территории Украины воздушная тревога / Скриншот

Вероятные запуски ракет

Так, телеграм-канал "monitor", занимающийся мониторингом вражеской авиации, сообщает, что существует вероятность запуска крылатых ракет х-100/х-55 Ту-95 с Каспийского направления.

Также известно, что в небе над Крымом находится вражеская тактическая авиация. Так что возможны запуски ракет по мирным городам Украины.

Людей призывают находиться в укрытиях.

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Автор: Марта Касіянчук