В Киеве и многих областях – воздушная тревога: позаботьтесь о безопасности

20 сентября 2022 , 05:04
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Утром 20 сентября в большинстве областей Украины объявили о воздушной тревоге. Если вы услышали сирену, то немедленно пройдите в укрытие.

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Следите за обновлениями местных властей.

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Где объявили тревогу

По состоянию на 5:10 сирены прозвучали в:

  • Киеве и Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области;

Кроме того, непрерывная воздушная тревога от 4 апреля продолжается на территории Луганской области.

 

 
Автор: Іван Магуряк