В нескольких областях – тревога: ракета направлялась на Киев, Конотоп – под обстрелом

В Киеве и в нескольких областях объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждают о пуске ракеты.

Тревога начала распространяться по стране в 15:03. Призываем украинцев не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытии.

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В ряде областей – воздушная тревога