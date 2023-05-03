Немедленно пройдите в укрытие, если в вашем регионе звучит воздушная тревога. О ситуации в Украине – расскажет 24 Канал.

Обратите внимание На Севере была длительная воздушная тревога: в Киеве сообщали о работе ПВО

17:16 Один из бортов Ту-22м3 снова летит на рубеж пуска ракет в Белгородской области России.

17:10 Вражеская авиация демонстративно наматывает круги возле северо-восточной границы. Самолет снова развернулся в направлении границы.

17:01 Ту-22м3 снова отходит от границы.

16:53 В Киевской области снова объявили тревогу.

16:50 В Киевской области отбой воздушной тревоги. В столице до сих пор раздается сирена.

16:47 Сообщают, что Ту-22 снова завернул в сторону нашей границы.

16:46 В Киеве снова объявили воздушную тревогу.

16:44 Ту-22м3 отходит от границы с Украиной.

16:42 В Киеве отбой воздушной тревоги.

16:36 Также в воздушном пространстве Беларуси два российских истребителя летят в направлении нашей государственной границы.

16:34 Воздушная тревога распространяется по стране.



Актуальная карта воздушной тревоги / Скриншот

16:31 Мониторинговые группы сообщат, что на Востоке, предварительно, Ту-22м3.

16:29 В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Предыдущая воздушная тревога в Украине