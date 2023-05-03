Немедленно пройдите в укрытие, если в вашем регионе звучит воздушная тревога. О ситуации в Украине – расскажет 24 Канал.
Обратите внимание На Севере была длительная воздушная тревога: в Киеве сообщали о работе ПВО
Актуальная карта воздушной тревоги / Скриншот
Предыдущая воздушная тревога в Украине
- В северных областях Украины в ночь на 3 мая также звучала воздушная тревога. В частности, в Киеве.
- Как оказалось, оккупанты совершили массированную атаку дронами-камикадзе. Один из беспилотников попал в админздание в Днепре. В результате этого вспыхнул пожар.
- Глава КГВА Сергей Попко сообщал, что в воздушном пространстве вокруг Киева удалось сбить все БПЛА. Что касается жертв и разрушений, данные о них отсутствуют, но информация все еще уточняется.
- Несколько иранских дронов-камикадзе попали в нефтебазу в Кропивницком. К счастью, обошлось без жертв. Все соответствующие службы оперативно проделали свою работу. Ликвидировать последствия атаки начали сразу.
- В общей сложности для атаки враг использовал 26 "Шахидов", из которых силам ПВО удалось сбить 21.